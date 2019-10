HBO annuncia l'inserimento di cartelli informativi sulle malattie mentali prima degli show

HBO ha annunciato che aggiungerà dei cartelli informativi per sensibilizzare alla consapevolezza sulla salute mentale prima di alcuni show selezionati al fine d'identificare specifiche malattie mentali che compaiono nell'episodio e fornire un supporto a chiunque cerchi aiuto. La scelta rientra in un'iniziativa della rete chiamata It's Ok.

It's Ok mira a destigmatizzare le malattie mentali e incoraggiare la conversazione sui problemi di salute mentale. All'inizio dell'anno un rapporto dell'USC Annenberg Inclusion Initiative ha scoperto che meno del 2% di tutti i personaggi cinematografici e circa il 7% dei personaggi televisivi sperimentano condizioni di malattie mentali sullo schermo, un dato fuori da ogni contesto reale, se si considera che quasi il 20% della popolazione americana fa i conti ogni anno con varie problematiche psichiche.



Quest'iniziativa è stata concretizzata in collaborazione con National Alliance on Mental Health, per creare degli avvisi che vadano in onda prima della puntata del programma o della serie tv in questione.

Nell'elenco degli show tv nei quali compariranno gli avvisi ci sono Barry, Euphoria, Girls e I Soprano.

"HBO è stata la prima a raccontare personaggi complessi, alcuni dei quali si occupano di malattie mentali, da I Soprano a Euphoria, incoraggiando una maggiore conversazione sulle diverse sfaccettature della salute mentale" ha spiegato Jason Mulderig, vice-presidente del marketing di marchi e prodotti HBO "Non stiamo dicendo 'è consigliata la discrezione dello spettatore'. Stiamo dicendo 'la conversazione degli spettatori è incoraggiata'".

Parte dell'iniziativa include anche una serie di contenuti in forma breve intitolata Doctor Commentaries, che includerà conversazioni su scene rilevanti degli show HBO che si concentrano su malattie mentali. Per quanto riguardai le serie HBO in onda in questo periodo, abbiamo le prime impressioni sulla seconda stagione di Succession, mentre qualche settimana fa Warner Media ha nominato i nuovi presidenti della distribuzione di HBO e HBO Max.