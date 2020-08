HBO annuncia The Baby, nuova serie dai creatori di Sex Education di Netflix!

Si amplia il catalogo delle opere originali prodotte da HBO: questa volta il network famoso per serie quali Game of Thrones, Westworld e Watchmen, ha annunciato di essere al lavoro su uno show inedito.

Si intitolerà "The Baby" e sarà prodotta da Sian Robins-Grace, celebre per il suo lavoro in "Sex Education", serie TV presente nel catalogo di Netflix, insieme a Lucy Gaymer e Carolyn Strauss. Nelle otto puntate che compongono la prima stagione seguiremo le vicende di Natasha, ragazza di 38 anni e di suo figlio, che cambierà per sempre la sua vita. Ecco la descrizione ufficiale della serie: "Con il suo controllo totale e i suoi violenti poteri, il bambino di Natasha rende la sua vita come un film dell'orrore. Da dove viene realmente? Quale è il suo obiettivo? Fino a dove si spingerà Natasha per riavere la sua vita di un tempo?". HBO descrive la sua nuova opera come una commedia horror, per ora non conosciamo ancora i nomi dei protagonisti principali, o la futura data di uscita della prima stagione.

In attesa di ulteriori informazioni sullo show, vi lasciamo il primo poster dedicato alla serie HBO su Green Lantern, trasposizione live action prodotta da Geoff Johns dei celebri personaggi dei fumetti DC.