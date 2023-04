HBO annuncia The Shards, nuova serie horror basata sul romanzo di Bret Easton Ellis

The Shards, il nuovo libro scritto dall'acclamato e controverso autore Bret Easton Ellis, padre di romanzi sconvolgenti ed epocali come 'Meno di zero', 'American Pshyco' e 'Glamorama', diventerà una serie televisiva drammatica per il network HBO.

L'annuncio è arrivato nelle scorse ore e rivela anche che Ellis scriverà la sceneggiatura serie tv insieme a Nick Hall e Brian Young: chiaramente non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda il cast, né su una possibile finestra di lancio.

The Shards è il nuovo romanzo di Bret Easton Ellis, pubblicato lo scorso 17 gennaio e ancora inedito in Italia (chi mastica l'inglese ed è interessato e non vuole aspettare può facilmente reperirlo sui maggiori negozi di e-commerce): l'opera nasce inizialmente come podcast pubblicato sull'account Patreon ufficiale dell'autore, e successivamente è stato trasformato in un romanzo, il primo per Bret East Ellis in tredici anni dopo la pubblicazione di 'Imperial Bedrooms', uscito nel 2010. In precedenza, diverse opere dell'autore - che in questi giorni ha attaccato gli Oscar 2023 per la vittoria di Michelle Yeoh - sono state adattate in live-action, come Meno di Zero con Robert Downey Jr, The Informers, Le regole dell'attrazione di Roger Avery e il celeberrimo cult American Psycho con Christian Bale. Lo stesso Ellis ha lavorato per il cinema e la televisione, scrivendo la sceneggiatura di The Canyons di Paul Schrader e quella dell'horror del 2020 Smiley Face Killer (che, come sa chi ha letto The Shards come il sottoscritto, ha più di qualche punto in comune con il romanzo).

Per quanto riguarda il futuro di Bret Easton Ellis, l'autore ha affermato di voler realizzare la sua versione di Cinema Speculation di Quentin Tarantino per raccontare l'industria del cinema di Hollywood dal suo punto di vista.