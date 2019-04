HBO Asia creerà il suo Game of Thrones nel giro di dieci anni

Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale della cancellazione del nuovo spin-off di Game of Thrones creato dallo sceneggiatore Bryan Cogman, che ha svelato che la HBO ha deciso di intraprendere una strada diversa per la serie.

Ora, sulla scia del fenomeno globale rappresentato dalla stagione conclusiva di Game of Thrones, la responsabile della produzione originale di HBO Asia Jessica Kam-Engle ha affermato che la divisione orientale del network entro i prossimi dieci anni produrrà una serie che avrà la portata mondiale e il successo de Il Trono di Spade.

"L'Asia creerà il suo Trono di Spade nel giro di dieci anni", ha dichiarato la Kam-Engle. "Per come stanno le cose ora, ad esempio in Cina, ci sono tanti programmi televisivi dal grande budget, che hanno un alto valore di produzione."

La sfida da superare, per la dirigente HBO, non è tanto la ricerca di storie originali culturalmente significative né quella di trovare talenti individuali, quanto piuttosto quella di ingaggiare degli showrunner in grado di supervisionare una produzione su larga scala con sessioni di riprese che si svolgono simultaneamente attraverso i continenti. "In termini di storie, ci sono una miriade di drammi di lotte per il potere nella cultura asiatica, e i draghi fanno da sempre parte di questo folklore. Avere una serie simile a Game of Thrones sarebbe facile", ha detto la dirigente. "Il problema non è la mancanza di storie che possiamo raccontare qui, né la mancanza di star mondiali, di registi o di sceneggiatori. Quello di cui necessitiamo è la figura dello showrunner, qualcuno che sia in grado di supervisionare l'intera macchina di produzione. Game of Thrones è famoso per numerose produzioni diverse che interagiscono fra loro nello stesso giorno in qualcosa come quattro città diverse sparpagliate per l'Europa: non abbiamo una figura che sappia fare questo lavoro, ma potremmo sempre importarla."

Un altro ostacolo altrettanto importante per la Kam-Engle è la differenza culturale dei due mondi, quello orientale e quello occidentale. "Se vogliamo creare un Game of Thrones asiatico, significa creare un franchise che è una proprietà asiatica destinata però al pubblico di tutto il mondo. Siamo pronti per questo? Penso che col tempo e con il lavoro lo diventeremo. Il nostro obiettivo primario adesso è soddisfare il nostro pubblico, che è di per sé piuttosto considerevole con oltre 20 paesi in tutto il mondo. Il pubblico in Asia ha le sue esigenze, ma se ignoriamo i loro bisogni per pianificare uno spettacolo cinese o giapponese che possa coinvolgere il mondo intero, rischieremmo di perdere il nostro pubblico locale. Non sarebbe una strada saggia da seguire. Dobbiamo prima occuparci di consolidare il gradimento della nostra terra natale."

La dirigente HBO ha anche analizzato il mercato asiatico e il valore commerciale delle sue produzioni.

"Anche la mentalità è rivolta a un pubblico globale: la Cina ha molti soldi per creare qualcosa con un alto valore di produzione e l'India produce centinaia di film all'anno, ma non raggiungono un successo globale perché non sono fatti con la mentalità giusta per essere indirizzati ad un pubblico globale. Per noi si tratta di una curva di apprendimento. Per creare uno spettacolo come Game of Thrones nella nostra industria, necessitiamo dell'esperienza di migliaia di persone. In Asia abbiamo un mercato televisivo molto frammentato, e tradizionalmente le competenze sono addestrate per servire il mercato locale, sono ben addestrate per concentrarsi sul pubblico locale, ma in questa fase non abbiamo abbastanza professionisti addestrati abbastanza bene per allargarsi al mondo, e abbiamo bisogno di tempo per arrivarci."

L'argomento è, a suo modo, molto interessante, soprattutto considerato che negli ultimi anni quello della Cina è diventato il secondo mercato cinematografico più importante del mondo, dopo quello degli Stati Uniti. Voi cosa ne pensate in proposito? Ditecelo come sempre nella sezione dei commenti.

Nel frattempo, vi lasciamo alle nuove immagini del terzo episodio di Game of Thrones 8, che andrà in onda in Italia nella notte tra domenica 28 e lunedì 29.