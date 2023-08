HBO attacca i supereroi: la nuova serie sarà una parodia di Marvel e DC!

La HBO è pronta ad entrare a gamba tesa sulle saghe dedicate ai supereroi. La compagnia ha infatti dato il via alla produzione di una serie comica, intitolata, The Franchise, la cui trama ruota sul dietro le quinte di un film del genere andato incontro a difficoltà dal punto di vista del successo commerciale e di pubblico.

Sfruttando il fatto che nella realtà i film che parlano di supereroi si dimostrano sempre più spesso dei flop commerciali e di critica, la HBO ha colto la palla al balzo per raccontare la sua personale storia di un film del genere, del suo team di produzione e del suo cast, che, a seguito del fallimento del franchise devono trovare il modo di conservare intatte le proprie carriere.

La sinossi ufficiale descrive lo show in questo modo: “Il team di un film non amato di un franchise lotta per il proprio posto in un universo cinematografico selvaggio e indisciplinato. The Franchise fa luce sul caos segreto che regna nel mondo dei film di supereroi per porre la domanda: come viene fatto esattamente l’impasto cinematografico? Perché ogni pasticcio ha un’origine”.

The Franchise vedrà al lavoro Sam Mendes al fianco di Armando Iannucci e Jon Brown e potrà contare nel cast principale su nomi quali Himesth Patel e Aya Cash.

A proposito della serie, Amy Gravitt ha riferito: “Con un tocco abile che solo lui sa dare, Sam ha catturato brillantemente il romanticismo e la realtà del cinema di oggi. Jon è bravissimo a creare mondi che pensiamo di conoscere già. Lui e Armando hanno messo su dei momenti comici davvero esilaranti. Non vedo l’ora di vederne altri”.

In attesa di poter avere nuove informazioni su The Franchise, vi lasciamo alla recensione di Succession 4, ultimo lavoro prodotto da Jon Brown per la HBO.