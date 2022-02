HBO, Casey Bloys smentisce le voci su Six Feet Under: 'Non ci sarà alcun revival'

Da tempo ormai si rincorrono voci in merito ad un possibile revival di Six Feet Under ma a quanto pare, ciò non accadrà molto presto. Stando alle parole di Casey Bloys, capo della programmazione HBO, l'emittente è attualmente concentrata su nuove produzione e non ha, al momento per il momento, voglia di far ripartire vecchi show di successo.

E mentre tutti attendono con impazienza l'arrivo di House of the Dragon, un po' stizzito il Chief Content Officer dell'azienda Warner Media ha detto: "Che ci crediate o no, non passo il mio tempo a pensare a quali spettacoli riavviare. Voglio solo sottolineare che se si guarda all'ultimo anno, tra Omicidio a Easttown, The White Lotus, Succession e Insecure e ora Euphoria, passando da e Gilded Age fino a Winning Time, non c'è stato alcun revival, queste sono tutte nuove produzioni basate su script completamente nuovi".

Casey Bloys ha poi aggiunto: "Non passiamo le nostre giornate a riprendere vecchie serie e a pensare a come riportarle in vita. Che ci crediate o no, si tratta di un affare davvero complicato. Ad esempio per True Blood ne abbiamo parlato, c'erano per davvero alcune idee da prendere in considerazione ma, posso assicurarvi che questo non è il caso di Six Feet Under. Non ci sarà alcun revival, personalmente non penso che sia una buona idea. Ci sono degli spettacoli che bisogna lasciare andare sul serio una volta giunti al termine e questo, è il caso di Six Feet Under".

Insomma, non vedremo mai più la famiglia Fisher all'opera con la propria azienda di pompe funebri ma secondo il capo della programmazione HBO, questa può solo essere una cosa positiva per la serie, terminata nel modo migliore possibile. A proposito di serie che ritornano, l'annuncio del revival di Futurama sta creando numerose polemiche. Voi cosa ne pensate del tentativo di alcune emittenti di recuperare vecchi glorie del passato? Ditecelo nei commenti.