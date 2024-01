HBO celebra I Soprano con un video tributo: '25 anni di famiglia'

HBO ha condiviso in rete un nuovo trailer celebrativo de I Soprano, che ha dato il via alle celebrazioni del 25esimo anniversario della prima messa in onda dello show con James Gandolfini. L'episodio pilota della serie, infatti, ha debuttato sulla rete via cavo il 10 gennaio 1999. Sono previste anche diversi tipi di festeggiamenti targati Warner.

L'innovativa serie HBO che ha contribuito al successo del network ha continuato a emozionare, deliziare, intrattenere e a classificarsi come una delle migliori serie TV di tutti i tempi anche a distanza di anni, e lo streamer (Max) non lascerà che questa pietra miliare passi inosservata. I fan saranno accolti con filmati mai visti prima, proiezioni per i fan, pop-up e molto altro ancora!

I Soprano seguiva il compianto James Gandolfini nei panni di Tony Soprano, capo di una famiglia criminale del New Jersey, mentre lottava per mantenere un equilibrio tra la sua vita familiare e le attività illegali. Ma questa serie non si è rivelata essere la solita storia di mafia. I Soprano si è distinta per le sue storie incentrate sul duro Tony e i suoi attacchi di panico, fatto che lo costringeva ad andare in terapia, permettendo ai personaggi principali di essere veramente cattivi e non solo antieroi, più molto altro ancora che nessun'altra serie faceva all'epoca.

Per celebrare il 25° anniversario, Max ha in serbo progetti tali che emozioneranno qualsiasi fan. Sullo streamer sono già disponibili filmati inediti e contenuti dietro le quinte nella nuova "Sopranos 25th Anniversary collection". Inoltre, i fan non dovranno festeggiare da soli: Max sta collaborando con Alamo Drafthouse per una proiezione speciale della serie dedicata. I fan di New York e Los Angeles avranno anche la possibilità di mangiare come i loro personaggi preferiti grazie a speciali pop-up di ristoranti a tema I Soprano.

Inoltre, Warner ha caricato I Soprano su TikTok, con dei video in cui tutti gli episodi dello show vengono ridotti a una ventina di secondi, per adattarsi meglio al formato del social network.

Il 2023 è stato anche l'anno del debutto su OnlyFans di Drea de Matteo, che era comparsa in diversi episodi de I Soprano.

Tutte le stagioni de I Soprano sono disponibili in Italia su Sky e in streaming su Now.