HBO chiede scusa per lo scandalo di Twitter: 'Un'idea molto stupida'

In seguito allo scandalo di Twitter riguardante HBO, il capo dei contenuti dell’emittente televisiva si è scusato pubblicamente per quanto accaduto.

Casey Bloys, assieme alla vicepresidente della programmazione Kathleen McCaffrey, è stato accusato di aver utilizzato diversi account social media per litigare con i critici televisivi che avevano scritto cattive recensioni verso le serie del network.

“Chi mi conosce sa che sono un dirigente di programmazione, molto, molto appassionato alle serie che decidiamo di realizzare, alle persone che li realizzano e a quelle che ci lavorano. Voglio che gli show siano grandiosi. Voglio che la gente li ami. Voglio che tutti voi li amiate. Per me è molto importante quello che tutti voi pensate a proposito degli show di HBO. Quindi quando pensate al mio mindset, e poi immaginate il 2020 e al 2021, sono a casa che lavoro da casa, che spreco molto tempo in maniera poco salutare e mentre scorro la bacheca di Twitter mi viene in mente la stupida idea di sfogare la mia frustrazione. Ovviamente, 6 su tweet in un anno e mezzo non penso abbiano avuto alcun effetto, ma mi scuso con tutte le persone che sono state menzionate nelle e-mail e nei messaggi svelati. Ovviamente nessuno vuole fare parte di una storia con cui non si ha nulla a che fare.” Bloys ha dichiarato ai giornalisti durante una sessione di domande e risposte in occasione della presentazione della serie di contenuti di HBO e Max per il 2024.

Ma questa non è l’unica polemica riguardante la casa di produzione, difatti nell’estate 2023 anche la star Lizzo fu accusata di avere avuto un comportamento crudele sul set HBO nei confronti delle sue ballerine.