HBO, clamoroso: cancellata Perry Mason, l'acclamata serie tv di Robert Downey Jr

A pochi giorni dalla conclusione della seconda stagione di Perry Mason, l'acclamata serie tv prodotta da Robert Downey Jr e con protagonista Matthew Rhys reboot della celebre saga dell'avvocato più famoso della tv.

"Siamo estremamente grati dell'eccezionale lavoro di Matthew Rhys e del cast e della troupe di Perry Mason per la loro rivisitazione di un franchise così prezioso e leggendario", ha dichiarato in una nota ufficiale la rete di proprietà della Warner Bros. Discovery. "Anche se non andremo avanti con un'altra stagione di questa serie, siamo entusiasti di poter continuare a lavorare con i brillanti creativi del Team Downey su progetti futuri".

Interpretato da Matthew Rhys (The Americans, Cocaine Bear) nei panni dell'omonimo investigatore privato diventato avvocato, Perry Mason della HBO è stato creato da Rolin Jones e Ron Fitzgerald, con Robert Downey Jr. e Susan Downey come produttori esecutivi. Lo spettacolo è stato presentato in anteprima il 21 giugno 2020, con la Stagione 1 andata avanti per un totale di otto episodi fino al 9 agosto 2020. Circa a metà della Stagione 1, HBO ha rinnovato Perry Mason per la Stagione 2, che in America è stata presentata in anteprima all'inizio di quest'anno a marzo 6 ed è andata avanti per otto episodi fino al 24 aprile, mentre in Italia si è conclusa su Sky proprio in questi giorni.

Al suo debutto nel 2020, il reboot di Perry Mason venne accolto con un forte numero di spettatori, e vantò la più grande premiere di HBO nei precedenti due anni. Lo spettacolo ha anche ricevuto recensioni molto favorevoli da parte della critica e del pubblico, con una stagione uno da 75% su Rotten Tomatoes e una stagione due che ha fatto anche meglio, con lo status di "Certified Fresh" da 87%. Inoltre, l'interpretazione di Perry Mason da parte di Rhys è valsa all'attore una nomination ai Primetime Emmy e ai Golden Globe.

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno i commenti del team e se verranno fornite ulteriori spiegazioni per questa sorprendente cancellazione. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Perry Mason 2.