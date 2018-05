HBO ha cominciato la produzione della serie TV documentario I'll Be Gone in the Dark

La HBO Documentary Films ha annunciato di aver iniziato la produzione di una serie documentario basata sul best seller true crime I'll Be Gone in the Dark: One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer, di Michelle McNamara. La candidata all'Oscar e vincitrice di un Emmy Liz Garbus sarà la regista del documentario.

La giornalista Michelle McNamara era determinata a trovare il violento psicopatico soprannominato "The Golden State Killer", che ha terrorizzato la California tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, commettendo 50 intrusioni con assalti sessuali a casa delle vittime e dieci omicidi. Poi è scomparso per oltre tre decenni, eludendo diverse forze di polizia e alcuni dei migliori detective della zona.

Martedì 24 Aprile 2018, l'ufficio dello sceriffo di Sacramento ha arrestato l'ex agente di polizia Joseph James DeAngelo nella sua casa, identificandolo attraverso le prove del DNA come il noto serial killer e accusandolo di alcuni dei crimini. I'll Be Gone in the Dark è l'esplorazione esaustiva del caso di un predatore elusivo e violento ad opera di McNamara, che è morta improvvisamente mentre indagava sui crimini irrisolti. È anche un ricordo personale e un'autoanalisi dell'ossessiva ricerca di giustizia di McNamara per conto delle vittime e dei sopravvissuti ai crimini. Incorniciato da un'introduzione di Gillian Flynn e da una postfazione del marito della McNamara, il comico Patton Oswalt, il libro è stato completato dal ricercatore principale di McNamara, Paul Haynes, e da un collega stretto, Billy Jenkins.

Pubblicato all'inizio di quest'anno, il libro ha debuttato al primo posto nell'elenco dei best seller del New York Times. I'll Be Gone in the Dark: One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer è stato salutato dal New York Times come "un'indagine vivida e meticolosa" e "uno straziante resoconto personale di una scrittrice che è stata consumata dal suo soggetto".

La serie, come detto in apertura, uscirà su HBO.