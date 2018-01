HBO conferma che l'ottava stagione di Game of Thrones sarà trasmessa nel 2019

Il tanto atteso Inverno sarà anche arrivato, ma l’ultima stagione di Game of Thrones appare ancora molto lontana.ha infatti confermato che gli ultimi sei episodi del suo show più seguito saranno trasmessi soltanto nel 2019, ma sfortunatamente non ha rivelato alcuna finestra di lancio.

Nel suo recente comunicato, HBO ha affermato: “L’epica serie fantasy ‘Game of Thrones’ tornerà nel 2019 con i sei episodi dell’ottava ed ultima stagione.” Il network ha inoltre rivelato i nomi dei direttori scelti per gli attesissimi episodi conclusivi del serial: David Benioff e D.B. Weiss, David Nutter, e Miguel Sapochnik. Come sempre, la stagione sarà scritta da Weiss e Benioff, assieme a Bryan Cogman e Dave Hill.



Per quanto concerne invece la finestra di lancio dello show, va ricordato che le sue prime sei stagioni hanno esordito su HBO nei mesi di marzo e aprile, mentre la settima era iniziata soltanto lo scorso luglio. Qualora HBO dovesse seguire la stessa finestra di lancio delle scorse stagioni, fra la settima e l’ottava intercorrerebbero addirittura 18 mesi. Un lasso di tempo che rischia di mettere a dura prova la pazienza dei fan, sempre più ansiosi di scoprire le sorti dei propri beniamini.



Una volta terminato lo show, comunque, i fan non dovranno necessariamente dire addio a Westeros e alle altre fantastiche ambientazioni de Il Trono di Spade, in quanto HBO sta sviluppando una nutrita selezione di spin-off, i quali continueranno ad esplorare l’universo creato dallo scrittore Georg R.R. Martin anche dopo la conclusione del serial.