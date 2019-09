HBO conferma la data di release della serie di Watchmen!

Le lancette dell'orologio stanno per puntare sull'ora che tutti i fan di Watchmen aspettano da mesi: no, non parliamo (fortunatamente!) della tanto temuta mezzanotte dell'olocausto nucleare, ma di quella dell'uscita della serie TV sequel della celebre graphic novel di Alan Moore.

Si tratta di una novità a metà, a dirla tutta: qualche tempo fa, infatti, era stato anticipato che Watchmen avrebbe finalmente debuttato durante una tranquilla domenica autunnale nell'ottobre prossimo.

L'indiscrezione, infine, si è rivelata attendibile: tramite l'account Twitter ufficiale della serie HBO ha infatti confermato che lo show esordirà in TV il prossimo 20 ottobre, esattamente come pronosticato da chi aveva messo in circolo la suddetta indiscrezione.

Su Watchmen ci sono ovviamente aspettative altissime: il romanzo di Alan Moore è ormai da anni oggetto di culto ed è considerato uno dei punti più alti mai toccati dalla nona arte. A conferma che non è facile approcciarsi alla trasposizione di un'opera simile ci sono ancora, nero su bianco, le critiche da cui fu sommerso il film del 2009 diretto da Zack Snyder. I fan, d'altronde, sono già da un po' in allerta: lo stesso Alan Moore, infatti, si è espresso in termini non proprio entusiasti sulla serie di David Lindelof. Chi vivrà vedrà: Lindelof stesso, intanto, ha recentemente svelato alcuni dettagli sullo show.