HBO conferma il ritorno di Westworld, Curb Your Enthusiasm e Insecure per il 2020

Dopo varie speculazioni, la HBO ha confermato ufficialmente che la terza stagione di Westworld, la quarta di Insecure e la decima di Curb Your Enthusiasm andranno in onda nel 2020.

Il ritorno di queste serie, otre al debutto della nuova comedy-thriller Run, è stato confermato nel corso di un'intervista a Deadline di Bob Greenblatt, presidente di WarnerMedia Entertainment, e dal capo della programmazione di HBO, Casey Bloys. Quelle serie che ancora rimangono in sospeso e in attesa di conferma ufficiale sono Lovecraft Country, l'attesissima serie di Jordan Peele e J.J. Abrams, The Nevers di Joss Whedon e Contraband, sempre con Abrams alla produzione. Ancora da posizionare è anche la nuova serie dedicata al personaggio di Perry Mason con Matthew Rhys (star di The Americans) nel ruolo di protagonista.

Contraband, precedentemente nota come Demimonde, è un epico e intimo dramma fantasy che Abrams produce con la sua Bad Robot e con il partner Ben Stephenson. The Nevers, di Whedon, è un dramma epico e fantascientifico su un gruppo di donne vittoriane che scopre di avere abilità insolite, saranno impegnate in una missione che potrebbe cabmbiare il mondo. Whedon si occuperà di tutto: produzione, scrittura e regia degli episodi. Lovecraft Country, infine, è una co-produzione tra la Bad Robot di Abrams, la Monkeypaw Productions di Peele e Warner Bros Television; basata sul romanzo di Matt Ruff la serie si focalizza su un Atticus Black venticinquenne che dopo la scomparsa del padre si unisce all'amica Letitia e a suo zio George in un viaggio attraverso l'America degli anni Cinquanta e delle leggi di Jim Crow.

Notizia di pochi giorni fa, l'ingresso nel cast della terza stagione di Westworld di Lena Waithe, già apprezzata per il suo lavoro (sia come attrice che come showrunner) per la serie Netflix Master of None e la sua performance in Ready Player One di Steven Spielberg.