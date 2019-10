HBO conferma lo spin-off sui Targaryen: si chiamerà House of the Dragon

Spin-off che va, spin-off che viene: è stata una giornata impegnativa per i fan di Game of Thrones, che in un'altalena di emozioni tanto diverse quanto ravvicinate hanno subito avuto modo di riprendersi dalla cocente delusione infertagli da HBO alcune ore fa.

Nella serata di martedì 29 ottobre HBO ha infatti annunciato ufficialmente l'annullamento della serie prequel di Game of Thrones con Naomi Watts, che avrebbe dovuto narrare gli eventi che coinvolsero Westeros ben prima della nascita dei Sette Regni.

Poche ore dopo, però, una notizia diametralmente opposta ha permesso ai fan di GoT di mandar giù con più facilità l'amaro boccone: HBO ha infatti confermato lo spin-off incentrato sulla storia di Casa Targaryen, sulla cui possibile produzione giravano già da tempo voci sempre più concrete. La serie si chiamerà House of the Dragon, sarà ambientata circa 300 anni prima degli eventi a cui abbiamo assistito in Game of Thrones e si baserà su Fire & Blood, libro di Martin che ripercorreva appunto la storia della nobile stirpe di Daenerys Targaryen.

Il pilot dello show sarà diretto da Miguel Sapochnik, già regista degli episodi La Battaglia dei Bastardi e La Lunga Notte; Sapochnik ricoprirà anche il ruolo di showrunner insieme a Ryan Condal. In Italia la serie sarà probabilmente trasmessa da Sky, che già era in trattativa con HBO per la trasmissione degli spin-off di Game of Thrones.