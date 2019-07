La HBO sta ancora considerando ulteriori spin-off di Game of Thrones

È notizia della ultime ore la fine della produzione relativa al primo spin-off di Game of Thrones, conosciuto come Bloodmoon e che potrebbe intitolarsi The Longest Night, eppure a sentire presidente della programmazione HBO, Casey Bloys, l'emittente starebbe ancora considerando ulteriori espansioni dell'Universo letterario di George Martin.

La serie creata da Jane Goldman è infatti andata avanti per prima, trovando immediato consenso produttivo e l'inizio dei lavori poche settimane dopo la conclusione dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones. Nonostante l'arrivo di questo importante progetto e dunque il ritorno al Westeros (seppur secoli e secoli prima), proprio Bloys ha rivelato le intenzioni della HBO di non fermarsi solo a un singolo spin-off, spiegando che attualmente sono in fase di considerazione altri due script di progetti costola:



"Al momento abbiamo uno o due script che stiamo considerando. Prima però vogliamo capire come andrà questo primo spin-off". Per quanto riguarda invece ulteriori dettagli su Bloodmoon, il presidente della programmazione non ha voluto rivelare assolutamente nulla. L'attesa è comunque molto elevata e la curiosità alle stelle, anche perché la storia dovrebbe affrontare la fine della Grande Era degli Eroi e l'arrivo di un'Età Oscura.



Lo spin-off di Game of Thrones non ha ancora una data d'uscita ufficiale.