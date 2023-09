HBO darà priorità a The Last of Us 2 e Euphoria 3 dopo gli scioperi, no alle nuove serie

A che punto sono i lavori per The Last of Us 2? Sembra che dopo la fine degli scioperi, HBO sia intenzionata a dare priorità alle nuove stagioni delle sue serie di punta, tra cui proprio The Last of Us e Euphoria.

La HBO non è stata in grado di produrre nuovi episodi di "The White Lotus", "Euphoria" e "The Last of Us" durante lo sciopero degli sceneggiatori e si concentrerà su questi progetti nel 2024, anziché su nuovi sviluppi.

Craig Mazin, showrunner e sceneggiatore di The Last Of Us, si era immediatamente espresso dopo la fine dello sciopero: “Sono molto orgoglioso della WGA e dei suoi membri e non vedo l'ora di tornare al lavoro su The Last of Us stagione 2. Lo sciopero non è ancora stato ufficialmente revocato, ma non appena lo sarà, entreremo in azione!”

La seconda stagione di The Last of Us dovrebbe coprire tutto il secondo capitolo videoludico, dalla durata di circa 24 ore. La lunghezza di TLOU parte 2 potrebbe suggerire una seconda stagione più lunga oppure divisa in due parti. Fondamentale sarà la scelta dell’attrice che interpreterà Abby, la nuova co-protagonista. Mazin ha in precedenza dichiarato di aver già scelto l’attrice e alcuni rumour indicano Florence Pugh come possibile nuova star di The Last of Us 2.

Per quel che riguarda Euphoria 3, non sono molti i dettagli che sono stati rivelati. Oltre lo sciopero, la serie ha subito anche un grave lutto per la morte di Angus Cloud ed era difficile aspettarsi una nuova stagione prima del 2025 durante gli scioperi.