HBO Europe svela il primo trailer ufficiale di Success, nuova serie thriller croata

È in queste ore che la HBO ha diffuso online il primo trailer ufficiale dell'interessante Success, nuova serie targata HBO Europe che ci porta direttamente in Croazia, in un'atmosfera thriller e poliziesca diretta interamente dal Premio Oscar Denis Tanovic (No Man's Land), come vediamo anche nel filmato.

Success offre uno sguardo oscuro sulla società contemporanea attraverso le storie di persone normali spinte a superare il limite dalla stessa comunità di cui fanno parte. La storia della serie segue infatti le vite di quattro persone: Vinka (Iva Mihalic), impiegata di banca della classe media; Haris (Uliks Fehmiu), un archietetto di grande successo; Blanka (Tara Thaller), un'adolescente tormentata; e Kiki (Toni Gojanovic), un disoccupato sul punto di perdere il suo appartamento. Questi estranei si incontrano quando incappano per sbaglio in un terribile e violento incidente, che li costringe a lavorare insieme per venire a capo del mistero e affrontarne le conseguenze, il tutto mentre cercano di superare le loro lotte personali.



Success è diviso in sei episodi totali, interamente scritti da Marjan Alcevski. La serie sarà disponibile sulla HBO a partire dal domani, 6 giugno. Non c'è ancora nessuna data ufficiale per un possibile arrivo in territorio italiano.



Che ve ne pare? Incuriositi? Fateci sapere le vostro opinioni nei commenti.