HBO ha già ordinato una terza stagione di Westworld

HBO pensa al futuro della propria offerta in termini di serie TV ed ordina già una terza stagione per il popolare Westworld: l'annuncio arriva poco dopo l'uscita della seconda stagione, che al momento conta solamente due episodi all'attivo, ma che promette di mettere molta carne al fuoco per tutti i fan.

Come riporta Variety, la serie TV creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy ha fatto registrare un buon numero di ascolti per la sua prima stagione: stiamo parlando di una media settimanale di 13.2 milioni di telespettatori, successo che viene confermato anche dalle molte nomine agli Emmy Awards che si è saputo guadagnare lo show.

Al momento non si conoscono i dettagli sul futuro della serie, ma sarà possibile farsi un'idea più approfondita dopo aver visto la piega che prenderanno le vicende narrate nella seconda stagione, nella quale probabilmente i nostri eroi avranno a che fare con il tanto famigerato parco giapponese a tema Shogun.

Dato il successo riscosso da Westworld, il suo rinnovo non stupisce più di tanto, anche perché HBO deve prepararsi a dare l'addio ad una delle serie TV più famose in assoluto, non solo per l'emittente ma anche a livello mondiale, ovvero Game of Thrones. L'ottava stagione, attualmente in produzione, sarà l'ultima, ed anche se sono già previsti diversi spinoff ad alto budget (uno di questi potrebbe addirittura indagare sulla storia dei Targaryen), la fine dello show potrebbe creare un vuoto nei fan difficile da colmare; magari riuscirà in questo intento proprio la terza stagione di Westworld.