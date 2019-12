HBO Max più adatto a tutta la famiglia rispetto a Disney+. Parola del CEO di WarnerMedia

John Stankey, CEO di WarnerMedia, ha dichiarato che la futura piattaforma streaming HBO Max sarebbe in grado di poter soddisfare i gusti di tutti i membri della famiglia, sia quelli più giovani sia gli adulti, a differenza invece di altri competitor come Disney+ la cui immagine è collegata a un target d'età più specifico.

La piattaforma streaming di proprietà di Disney è stata al centro delle attenzioni nelle ultime due settimane dopo il debutto dello scorso 12 novembre - per l'arrivo in Italia di Disney+ dobbiamo invece aspettare il 2020 - che ha fatto registrare in poche ore numeri incredibili per Disney, a cui si è aggiunto anche l'entusiasmo dei fan per The Mandalorian, la serie TV ambientata nell'universo di Star Wars con protagonista l'ex star di Game of Thrones Pedro Pascal, ritagliandosi quindi già uno spazio importante all'interno dello scontro per il mercato streaming.

Intervenuto durante il UBS Global TMT di New York per parlare dell'imminente arrivo di HBO Max, Stankey, CEO di WanerMedia, ha sottolineato il buon lavoro svolto da Disney con Disney+, ma allo stesso tempo ha affermato che il target d'età storico a cui fa riferimento la Casa di Topolino potrebbe non soddisfare i membri di una famiglia interessati a contenuti più adulti, cosa che invece potrà fare HBO Max.

"Disney+ è un ottimo prodotto. Hanno fatto un ottimo lavoro. Ma la sua capacità nel soddisfare altri membri della famiglia non è così profonda, mentre su Max lo è. Tutti i membri della famiglia devono poter essere intrattenuti" il dirigente di WarnerMedia ha poi continuato "Ci stiamo assicurando di fare un ottimo lavoro, presentare offerte stabili per i ventenni e coloro che hanno più di vent'anni".

Secondo Stankey, dunque, il catalogo di HBO Max sarà più equilibrato rispetto a quello di Disney. Voi cosa ne pensate? Su Disney+ saranno presenti prodotti indirizzati ai più giovani oppure saranno presi in considerazione anche i gusti delle persone più grandi?

Vi ricordiamo infine che HBO Max arriverà durante la prossima primavera e voci di corridoio fanno riferimento a ipotetici reboot delle serie classiche di WarnerMedia, come Otto sotto un tetto o Una bionda per papà.