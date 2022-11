HBO Max aggiorna sui progetti di J.J. Abrams: 'Se alcune serie non vanno avanti è normale'

HBO Max e J.J. Abrams sono legati da un accordo di esclusiva, ma finora sono stati davvero pochi i progetti del regista approvati dallo studio ed effettivamente realizzati. Se escludiamo la cancellata Lovecraft Country, Abrams era al lavoro sulla serie Demimonde e sulla serie animata Batman: Caped Crusader, il cui sviluppo è stato interrotto.

Abrams nei mesi scorsi è stato poi impegnato nello sviluppo della serie sull'Overlook Hotel di Shining, su Madame X e su Constantine, tutti progetti messi in pausa o addirittura cancellati. Cancellato è stato Demimonde così come di Madame X non se ne farà niente. Questo è stato dovuto principalmente alla fusione tra Warner Bros. e Discovery che ha imposto un taglio delle spese e una rivoluzione interna allo studio. Per quanto riguarda Batman Caped Crusader potrebbe essere venduta ad altri network.

L'unico progetto seriale su cui Abrams sta ancora lavorando sembrerebbe essere la serie intitolata Duster. Così, nel corso di un'intervista a Variety, la produttrice esecutiva di HBO Max Sarah Aubrey ha fornito qualche aggiornamento in merito a questa partnership al momento poco fruttuosa con il regista. Per Aubrey, la serie televisiva di Abrams, Duster, è ancora in sviluppo e, pur non menzionando altri progetti di Abrams, rimane "molto fiduciosa" sul fatto che la loro collaborazione sarà buona.

"Abbiamo la serie televisiva 'Duster', che è in fase di lavorazione con lui e che sarà - incrociando le dita - in produzione molto presto. Sono molto ottimista al riguardo, ed è una serie in cui JJ è stato intimamente coinvolto ed è un processo davvero divertente a cui partecipare. Le persone vogliono aggrapparsi alle storie, e non sempre si arriva alla fase di sviluppo. È una parte molto normale del nostro lavoro, ma il più delle volte è così, onestamente. Quindi penso che tracciare un cerchio intorno a uno o due show e dare un giudizio complessivo sia un po' ingiusto. Sono molto entusiasta del lavoro che abbiamo fatto a HBO Max con JJ".

Dal momento che l'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha detto chiaramente che sta facendo pulizia per rendere lo studio di nuovo redditizio, Abrams potrebbe essere uno dei creatori con cui tagliare i ponti se non riuscirà a produrre contenuti per lo studio. Se Abrams non riuscirà a portare avanti nessuna proprietà che produca profitti, non sarebbe scioccante se la Warner Bros. Discovery scegliesse di non estendere il suo contratto anche dopo il 2024.