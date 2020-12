HBO Max arriva in Europa nel 2021: cosa accadrà per l'Italia?

Warner Bros. ha scosso il mondo dell'intrattenimento annunciando che tutti i suoi film in arrivo nel 2021 verranno distribuiti contemporaneamente nelle sale e su HBO Max, e sembra che presto sarà colpita anche l'Europa da questa imminente rivoluzione.

Secondo quanto dichiarato da Andy Forssell, presidente di HBO Max Global, la compagnia sta infatti pianificando di portare HBO Max in Europa nella seconda metà del 2021.

"Dobbiamo diventare un servizio globale. Raggiungere questa scala è fondamentale" ha dichiarato il dirigente durante una recente intervista con Deadline in cui ha parlato del futuro del servizio, sempre più importante per l'economia di WarnerMedia. "Nella seconda metà del 2021 inizieremo ad aggiornare a HBO Max alcuni dei servizi HBO presenti in Europa, raddoppiando in contenuti e aumentando le funzionalità, quindi entro la fine dell'anno tutte queste regioni saranno molto attive. Il piano è quello di raggiungere 190 paesi, rimane solo da capire quanto velocemente riusciremo a farlo."

Trattandosi di un aggiornamento dei servizi HBO già attivi sul territorio europeo, è dunque possibile che l'Italia verrà esclusa dai paesi a cui verrà estesa la piattaforma nel prossimo futuro. Ricordiamo infatti che nel nostro paese i contenuti di HBO arrivano principalmente tramite Sky, che ha esteso il suo accordo pluriennale con WarnerMedia solo un anno fa.

Tra i film che debutteranno su HBO Max in contemporanea con le sale, lo ricordiamo, rientrano progetti super attesi come Wonder Woman 1984, Dune, Matrix 4 e Godzilla vs Kong. Intanto, la decisione di Warner ha già attirato le ire delle grandi catene cinematografiche USA.