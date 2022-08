HBO Max, arriva la stoccata: 36 titoli rimossi solo questa settimana, 20 sono originali

E così, è arrivata anche quella stangata che era stato assicurato non sarebbe arrivata. Nonostante la difucia di Warner Bros. Discovery in HBO Max e nei suoi prodotti originali, David Zaslan sa di doverla rendere una macchina da guerra. Quindi fa rimuovere 20 titoli originali e 36 in totale dopo il licenziamento del 14% d'organico.

Negli ultimi giorni, motivando la decisione in vista degli ultimi passaggi di fusione fra Warner Bros. e Discovery+, soprattutto l’intenzione di riunire i titoli dell’una e dell’altra in un’unica piattaforma con titoli non concorrenziali fra loro, HBO aveva già rimosso diversi titoli. Per rendersi conto della gravità della decisione, basti citare il caso di una serie come Vynil, portabandiera degli originali HBO fino a qualche anno fa e prodotta da due giganti come Mick Jagger e Martin Scorsese – che girò anche il pilota, episodio della durata di un film. Ora arriva la più grande stangata (e fa riferimento solo a questa settimana) dopo il licenziamento del 14% dei dipendenti della piattaforma streaming.

Nella giornata di ieri era arrivato lo straziante memo ai dipendenti licenziati di HBO, scritto da Casey Bloys (Chief Content Officer) di suo pugno. Qui un estratto: "Purtroppo, l'ambiente in cui operiamo sta cambiando rapidamente e spetta a noi continuare a perfezionare il nostro modello per tracciare una rotta per il successo a lungo termine. Come avrete sentito da David Zaslav durante la nostra ultima chiamata sugli utili, la produzione di contenuti con script HBO Max di alto livello è fondamentale per il futuro di WBD. Parte di questo processo implica una valutazione onesta di ciò di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Operiamo in un ambiente in cui dobbiamo adattarci in tempo reale alle esigenze dell'industria e dell'azienda”.

Ora arriva la lunga lista di titoli inevitabilmente rimossi di cui (unica fortuna) molti unscripted e reality destinati solo al pubblico statunitense e che non hanno trovato distribuzione in Italia:

HBO Max Originals



12 Dates of Christmas

About Last Night

Aquaman: King of Atlantis

Close Enough

Ellen’s Next Great Designer

Esme & Roy

The Fungies!

Generation Hustle

Generation

Infinity Train

Little Ellen

My Mom, Your Dad

Odo

Ravi Patel’s Pursuit of Happiness

Summer Camp Island

The Not-Too-Late Show with Elmo

The Runaway Bunny

Theodosia

Tig n’ Seek

Yabba Dabba Dinosaurs

HBO Originals

My Dinner with Herve

Share

Cartoon Network

Dodo

Elliott From Earth

Mao Mao, Heroes of Pure Heart

Mighty Magiswords

OK K.O.! – Let’s Be Heroes

Uncle Grandpa

Victor and Valentino

Titoli aquisiti

Detention Adventure

Messy Goes to Okido

Mia’s Magic Playground

The Ollie & Moon Show

Pac-Man and the Ghostly Adventures

Make It Big, Make It Small

Squish

Sono invece al sicuro i titoli principali: la seconda stagione fissata di Peacemaker, l’inizio riprese di The Penguin dopo il successo di Matt Reeves e i nuovi titoli del filone James Gunn come i diversi grossi progetti per Bloodsport annunciati da Idris Elba. Ma tanti altri titoli HBO rischiano la cancellazione, alcuni piuttosto noti.