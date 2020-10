HBO Max, in arrivo la serie basata sul libro di Elon Muask con Channing Tatum

Una serie limitata di sei episodi sul libro Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico di Elon Musk è in lavorazione alla HBO. Il progetto sarà prodotto in collaborazione con la Free Association di Channing Tatum.

Il libro è incentrato proprio sulla figura di Elon Musk, magnate sudafricano che con l'ausilio proprio di Tesla, una casa produttrice di veicoli elettrici e Space X, un'agenzia aerospaziale, mira a cambiare il mondo e l'umanità così come la conosciamo. Tra i suoi obiettivi Elona Musk ha quello di ridurre il riscaldamento globale tramite l'utilizzo di energie rinnovabili, e impedire una possibile estinzione della razza umana stabilendo una colonia su Marte.

Questa serie limitata segue Elon Musk mentre seleziona manualmente un team di ingegneri per lavorare su una remota isola del Pacifico dove costruiscono e lanciano il primo razzo SpaceX in orbita, stimolando una nuova era di esplorazione spaziale finanziata da privati ​​e culminata con il primo lancio Space X con equipaggio del Falcon 9 il 30 maggio 2020.

Elon Musk è di recente salito alla ribalta oltre che per la sua turbolenta vita privata anche per il progetto Neuralink, che prevede di sviluppare delle interfacce tra il cervello umano e un'intelligenza artificiale. Questo suo lavoro è stato però pesantemente criticato dalla PETA che, non ha apprezzato l'utilizzo di animali per la realizzazione di questo esperimento.