HBO Max cancella Doom Patrol e Titans, chiuderanno alla fine della Stagione 4

È ufficiale: dopo mesi di speculazioni, è stato confermato che Doom Patrol e Titans termineranno la loro corsa su HBO Max. Originariamente concepite come esclusive dell'Universo DC, le serie sono state spostate su HBO Max e si concluderanno entrambe al termine delle loro rispettive quarte stagioni. Entrambe avranno un finale definitivo.

"Anche se queste saranno le stagioni finali di Titans e Doom Patrol, siamo molto orgogliosi di queste serie e siamo entusiasti che i fan possano vedere i loro finali", ha dichiarato un portavoce di HBO Max in un comunicato stampa all'Hollywood Reporter.

La notizia, infatti, era nell'aria da tempo ormai e i fan degli show si aspettavano già una cancellazione imminente, visti i recenti cambiamenti che hanno coinvolto Warner Bros. Discovery e l'intenzione di organizzare un nuovo DC Universe strutturato da James Gunn e Peter Safran.

"Siamo grati alla Berlanti Productions e alla Warner Bros. Television per aver realizzato una serie così emozionante, ricca di azione e di cuore. Ringraziamo lo showrunner di Titans Greg Walker, i produttori esecutivi Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Sarah Schechter, Geoff Johns, Richard Hatem e il team della Weed Road Pictures. Per Doom Patrol, dobbiamo ringraziare lo showrunner Jeremy Carver e i produttori esecutivi Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, Chris Dingess e Tamara Becher-Wilkinson. Per quattro stagioni, i fan si sono innamorati dei Titans e della Doom Patrol, partecipando alle loro prove e tribolazioni e alle loro leggendarie battaglie che hanno salvato il mondo più e più volte".

La premiere di Doom Patrol 4 è andata in onda lo scorso 8 dicembre e la stagione è ancora in programmazione; se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di recuperare il trailer di Doom Patrol 4, così come il trailer ufficiale di Titans. Produzioni molto amate dai fan DC, Titans e Doom Patrol hanno offerto un intrattenimento diverso dalle serie, ad esempio, dell'Arrowverse presenti su The CW. Anche queste ultime stanno tutte giungendo a conclusione.