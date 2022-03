HBO Max verso la fusione con Discovery+ in un'unica piattaforma streaming

I due servizi di streaming HBO Max e Discovery+ diventeranno presto un'unica piattaforma: lo ha annunciato Gunnar Wiedenfels, direttore finanziario di Discovery durante un incontro con gli investitori. L'unione dei due servizi avverrà nell'ambito della fusione tra WarnerMedia e Discovery in un nuovo colosso dell'intrattenimento.

Wiedenfels, che sarà direttore finanziario della nuova Warner Bros. Discovery, ha dichiarato ufficialmente che è in corso il processo di fusione tra le due piattaforme streaming, smentendo dunque le ipotesi sul mantenimento dello status quo: "Crediamo che l'ampiezza e la profondità di quest'offerta di contenuti sarà una proposta di valore fenomenale verso i consumatori. Il problema è che per arrivare a quel punto e fare in modo che sia davvero un'ottima esperienza per i nostri iscritti, servirà un po' di tempo".

Per Wiedenfels serviranno ancora "parecchi mesi" per l'integrazione delle piattaforme: dato che la fusione tra i due colossi dei media avverrà ad aprile, il direttore finanziario ha confermato che nel frattempo si inizierà a lavorare ad una soluzione temporanea, come ad esempio un bundle, ma "la spinta principale sarà verso l'armonizzazione delle piattaforme tecnologiche".

Le due piattaforme si distinguono molto tra loro in quanto alle tipologie di contenuti offerti e, dunque, hanno pubblici con caratteristiche diverse: un intrattenimento quotidiano per un pubblico in prevalenza femminile su Discovery, contro un posizionamento su contenuti premium e show-evento come quello di HBO Max. "Mettendo insieme tutto questo, non ho dubbi che creeremo uno dei prodotti di intrattenimento più completi sul mercato" ha detto Wiedenfels riguardo alla futura nuova piattaforma. "Sono davvero entusiasta e non vedo l'ora di vedere i primi risultati".

Che questa fusione possa agevolare l'accesso al catalogo HBO Max per l'Italia, magari con alcuni show HBO inseriti nel catalogo Discovery+? A inizio febbraio HBO Max ha annunciato l'arrivo in Europa in oltre 20 paesi nel corso del 2022, esclusa l'Italia dove è ancora in vigore l'accordo pluriennale tra Sky e WarnerMedia. Scopriremo dunque nei prossimi mesi come questa fusione cambierà il panorama dell'intrattenimento globale e quali conseguenze ci saranno per noi spettatori italiani.