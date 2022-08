HBO Max, grandi cambiamenti in arrivo: entro fine 2023 la fusione con Discovery Plus

Da diversi mesi si parlava di una fusione di HBO Max e Discovery Plus in un'unica piattaforma e ora è arrivata la notizia che entro la fine del 2023 il processo dovrebbe concretizzarsi. Una settimana intensa per Warner Bros. Discovery, culminata con la cancellazione clamorosa del film Batgirl, nonostante fosse già completato.

David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, ha spiegato che la scelta di fondere HBO Max e Discovery Plus in un'unica piattaforma rientra nel piano di riduzione dei costi che la major sta mettendo in atto. Una scelta drastica per risolvere l'indebitamento che Warner Bros. sta vivendo.



La nuova piattaforma che nascerà dalla fusione di HBO Max e Discovery Plus non ha ancora un nome ufficiale, dovrebbe essere realtà nell'estate 2023 o in alternativa entro la fine del prossimo anno negli Stati Uniti mentre in Europa potrebbe concretizzarsi ad inizio 2024 ma soltanto nei Paesi in cui è già presente HBO Max, quindi non sul territorio italiano.



Zaslav ha sottolineato quanto sia prioritaria per la compagnia questa strategia:"La nostra priorità principale in questo momento è il lancio di un servizio SVOD integrato. Nell'ultimo anno la nostra strategia riguardo lo streaming si è evoluta, riflettendo l'importanza e non la dipendenza da questo segmento per il nostro programma di monetizzazione globale dei contenuti".



Una notizia che potrebbe far felici molti utenti, che potranno evitare di dover pagare due abbonamenti per le due piattaforme, nella settimana in cui è stato clamorosamente cancellato il film Batgirl.