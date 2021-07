HBO Max e HBO a quota 47 milioni di abbonati: qual è il futuro della piattaforma?

Secondo quanto ha rivelato AT&T, nel secondo trimestre del 2021 HBO Max e HBO hanno raggiunto negli Stati Uniti un totale di 47 milioni di abbonati, di cui 2,8 milioni negli ultimi tre mesi. La cifra sale a 67,5 milioni se si contano gli abbonati in tutto il mondo: lo scorso 29 giugno il servizio è stato lanciato anche in Sudamerica e nei Caraibi.

Secondo il rapporto basato sul pubblico americano, inoltre, sono 31,5 milioni i clienti che abbonandosi a HBO hanno di diritto anche HBO Max gratuitamente, e 12,1 milioni quelli che scelgono direttamente quest'ultima.

Uno dei prodotti di punta del secondo trimestre è sicuramente Friends: The Reunion, che è valso anche una nomination agli Emmy per Courteney Cox: avrebbe dovuto costituire già lo scorso anno il lancio in grande stile di HBO Max, ma come sappiamo la pandemia ha ritardato i tempi di produzione.

In attesa della fusione tra WarnerMedia e Discovery, l'obiettivo di HBO è adesso allargarsi sul mercato globale, raggiungendo i 70-73 milioni di abbonati entro la fine dell'anno. L'offerta di titoli a disposizione è in continuo aumento, e il secondo trimestre del 2021 ha visto anche l'uscita di show come The Nevers, Omicidio a Easttown con Kate Winslet, l'originale HBO Max Made for Love. Sono in catalogo anche film targati Warner Bros. come Mortal Kombat, Sognando a New York - In the Heights e The Conjuring - Per ordine del Diavolo.