HBO Max non è salva da Warner: 14% dei dipendenti licenziati, cosa verrà tagliato?

Quando sono iniziate a circolare le intenzioni del CEO David Zaslan su Warner Bros. Discovery, una sua telefonata agli investitori aveva assicurato che HBO Max avrebbe ottenuto un raddoppio di fondi e forza lavoro. Ma ora pare che neanche lo streamer sia al sicuro: 14% di licenziamenti, ecco il memo interno in esclusiva.

Quindi non ci stavano dicendo tutto. Era chiaro però che di fronte a un riassestamento apocalittico come quello messo su da David Zaslan e inviso a molti – una star di Batgirl lo ha chiamato codardo imbeci**e – nessuno sarebbe stato al sicuro. Neanche l’unico dipartimento della neonata Warner Bros. Discovery con cui si era complimentato nelle settimane passate. Non si tratta dell’unica grande mossa di Warner a livello aziendale né la più grave: la svendita più grossa è stata la cessione di The CW quasi nella sua interezza, con ciò che questo comporterà per l’ArrowVerse, mentre per tamponare stipula un accordo distributivo per l’estero con MGM che comprende anche ben due nuovi James Bond.

Per quanto riguarda HBO Max, non sembravano esserci preoccupazioni nell’aria, vista quella famosa telefonata di Zaslan con gli investitori rimbalzata nelle varie testate: "La qualità è ciò che conta. La qualità è ciò che Casey Bloys [Chief Content Officer di HBO Max] e quel team stanno offrendo. È il miglior team del settore. Stiamo raddoppiando quel team HBO. Sono tutti impegnati sotto contratto e spenderemo molto di più quest'anno e il prossimo anno di quanto abbiamo speso l'anno scorso e quello precedente". Ora però, è proprio Casey Bloys, a malincuore, a rendere pubblico un memo che annunciava il licenziamento del 14% dell’organico, corrispondente a circa 70 dipendenti. Di seguito il principale estratto del memo, che si dilunga poi sulla nuova riorganizzazione di figure aziendali

"Purtroppo, l'ambiente in cui operiamo sta cambiando rapidamente e spetta a noi continuare a perfezionare il nostro modello per tracciare una rotta per il successo a lungo termine. Come avrete sentito da David Zaslav durante la nostra ultima chiamata sugli utili, la produzione di contenuti con script HBO Max di alto livello è fondamentale per il futuro di WBD. Parte di questo processo implica una valutazione onesta di ciò di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Sebbene io sia fiducioso che questi cambiamenti strutturali ci consentiranno di sostenere un modello di business fiorente, queste decisioni sono state estremamente dolorose da prendere. Operiamo in un ambiente in cui dobbiamo adattarci in tempo reale alle esigenze dell'industria e dell'azienda. Niente di tutto ciò attenua il duro colpo di separarci da compagni di squadra così talentuosi, fidati, laboriosi e celebrati. Estendo a ciascuno di loro il mio più profondo apprezzamento mentre passano alla loro prossima opportunità”.

Nella nota si riconferma l’intenzione di investire particolarmente, nel prossimo futuro, sulla seconda stagione fissata di Peacemaker, sull’inizio riprese di The Penguin dopo il successo di Matt Reeves e su nuovi titoli del filone James Gunn come i diversi grossi progetti per Bloodsport annunciati da Idris Elba. Ma tanti altri titoli HBO rischiano la cancellazione, alcuni piuttosto noti.