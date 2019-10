HBO Max ordina 5 nuove stagioni e gli spin-off di Sesame Street

HBO Max, nuova piattaforma streaming di Warner Media, avrà nel suo catalogo anche Sesame Street, il leggendario show educativo per bambini in età pre-scolare che va in onda negli USA da ben cinquant'anni. L'accordo prevede cinque nuove stagioni e quattro spin-off.

Le stagioni 51-55 di Sesame Street presenteranno 35 episodi ciascuna, e dopo la messa in onda su HBO Max (che sarà lanciata nella primavera del 2020) saranno disponibili gratuitamente su PBS Kids circa nove mesi dopo il debutto. HBO Max disporrà anche dell'archivio storico della trasmissione.

Tra gli spin-off previsti, uno sarà un live action per famiglie, ispirato ai classici talk show serali popolari negli Stati Uniti. Si intitolerà, programmaticamente, The Not Too Late Show With Elmo. Altri due saranno invece serie animate: la prima, intitolata provvisoriamente Meccha Builders, mostrerà i personaggi di Sesame Street come degli eroi nello stile dell'animazione robotica, mentre i dettagli della seconda saranno diffusi più avanti.

L'accordo comprende anche una docu-serie, che "esplorerà questioni chiave per bambini e famiglie, rafforzando l'esperienza di Sesame Workshop nell'affrontare problemi difficili dal punto di vista del bambino" hanno annunciato HBO e Sesame Workshop in una nota.

Sono previsti inoltre una serie di speciali, a cominciare da The Monster at the End of This Show, una versione animata di The Monster at the End of This Book.

Qualche tempo fa gli autori di Sesame Street hanno fatto chiarezza sulla sessualità di Bert ed Ernie.

Tra le novità recentemente annunciate da HBO Max c'è la serie Made for Love, con la presenza nel cast di Ray Romano.