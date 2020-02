HBO Max ordina Minx, serie comedy sulla prima rivista erotica al femminile

HBO Max ha ordinato la produzione dell'episodio pilota di Minx, serie comedy scritta da Ellen Rapoport e prodotta da Paul Feig. Ambientata nella Los Angeles degli anni Settanta, la serie sarà incentrata sulla storia della prima rivista erotica per sole donne.

Minx avrà per protagonista una giovane femminista che, unendo le forze con un editore a basso costo, creerà un magazine erotico al femminile, sulla scia di Playboy e delle altre riviste solitamente (almeno fino a quel momento) dedicate ai soli uomini.

Ellen Rapoport sarà anche tra i produttori esecutivi della serie, insieme a Paul Feig e a Dan Magnante della FeigCo Entertainment. Si tratta per Feig del secondo progetto in collaborazione con HBO Max. È produttore esecutivo anche della serie antologica Love Life, con Anna Kendrick, serie prodotta insieme a Lionsgate e composta da episodi di mezz'ora durante i quali ognuno dei protagonisti racconta le sue relazioni e la sua personale ricerca dell'amore.

Ellen Rapoport, dal canto suo, ha scritto per Netflix la commedia Desperados, e per Paramount il film Clifford the Big Red Dog.

È ancora presto per parlare di una data di uscita per Minx, serie che sarà prodotta con Lionsgate.

