HBO Max ordina un pilot per una comedy dagli autori di Broad City

HBO Max, la nuova piattaforma digitale della HBO, farà il suo debutto negli Stati Uniti il prossimo maggio, ma nel frattempo la società non rimane con le mani in mano e sta lentamente preparando il suo catalogo di contenuti originali. Oggi ha infatti reso noto l'ordine di un pilot prodotto dagli autori di Broad City.

La potenziale serie avrà per protagoniste due donne e sarà prodotta da Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky, il trio già responsabile del successo di Broad City. Il progetto, una comedy a camera singola, vedrà tra i produttori esecutivi anche Mike Schur, creatore di The Good Place, con la sua Fremulon, in partnership con la Universal TV.

Scritto da Downs, Aniello - che si occuperà anche della regia - e da Statsky, questo nuovo progetto ancora senza un titolo ufficiale ruoterà attorno un mentore tormentato che ha formato due donne di due generazioni diverse, una diva di Las Vegas e un'esordiente di 25 anni.

Downs è stato sceneggiatore, produttore esecutivo e co-protagonista di Broad City, andato in onda per un totale di cinque stagioni su Comedy Central. Attualmente è consulente di produzione proprio per Comedy Central per quanto riguarda The Other Two. Ha anche co-scritto, prodotto e interpretato insieme a Scarlett Johnasson il film Rough Night ed è apparso come guest-star in Little America della Apple. La Aniello, oltre ad aver lavorato come shorunner/produttrice esecutiva e regista in Broad City, ha diretto anche Babysitters Club, nuovo film in arrivo su Netflix, nonché il pilot della nuova serie di Comedy Central Awkwafina is Nora From Queens, già molto apprezzata.

Statsky è stata produttrice esecutiva per Broad City e per The Good Place, e ha anche scritto alcuni episodi di Parks and Recreation per NBC e Lady Dynamite per Netflix, così come Forever per Amazon.