HBO Max ordina il pilot per una serie basata su Julia Child

HBO Max, l'imminente piattaforma streaming di WarnerMedia, ha ordinato la realizzazione del pilot di una serie ispirata alla vita di Julia Child e del suo show The French Chef. All'interno del cast sono presenti Sarah Lancashire e Tom Hollander.

Con la creazione dell'etichetta Warner Max anche HBO si prepara a fare il suo debutto all'interno dell'agguerrito mercato delle piattaforme streaming. All'interno del proprio catalogo ci sarà anche di Lionsgate, dedicata a colei che è considerata la prima personalità ad aver dato vita agli spettacoli televisivi incentrati sul cibo.

La serie seguirà la vita di Child (Lancashire) soffermandosi anche sul contesto storico che vede la nascita della televisione pubblica e del suo essere una nuova forma di istituzione sociale, il femminismo e gli altri movimenti portati avanti dalle donne, e il cambiamento culturale dell'America. Un elemento importante riguarderà il matrimonio e il cambiamento e l'evoluzione dei rapporti di potere.

Oltre a Sarah Lancashire nel ruolo della protagonista, ci sarà il già citato Hollander nel ruolo di suo marito Paul, Fiona Glascott, Bebe Neuwirth, Brittany Bradford, Fran Kranz e anche la celebrità Isabella Rossellini. Chris Keyser sarà lo showrunner, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Daniel Goldfarb. Alla regia ci sarà Charles McDougall.

HBO recentemente ha anche annunciato l'adattamento di The Last of US, che porterà alla realizzazione di una serie TV dell'acclamato videogame di Naughty Dog.