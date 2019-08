HBO Max: ordinati pilot da Melissa Rosenberg, Lena Dunham e John Wells

HBO Max, il nuovo servizio streaming WarnerMedia, ha già annunciato un ricco catalogo per il suo lancio, ma adesso arrivano gli ordini per i primi pilot.

Melissa Rosenberg, John Wells e Lane Dunham si occuperanno di dar vita a tre nuove serie tv per la piattaforma streaming.



Il co-creatore di Shameless, John Wells, porterà su HBO Max Red Bird Lane, una serie young adult descritta come un "horror morale e psicologico,con protagonisti otto sconosciuti che arrivano in una casa isolata - tutti per diverse ragioni - e che realizzano molto presto che c'è qualcosa di sinistro e terrificante ad attenderli".



Da Melissa Rosenberg, ideatrice della serie Marvel targata Netflix, Jessica Jones, arriverà invece uno show tratto dai romanzi di Alice Hoffman, e prequel di Practical Magic, il film del '98 con Sandra Bullock e Nicole Kidman. "Una serie epica e generazionale, adatta per le famiglie, ambientata nella New York degli anni '60. La storia ha come protagonisti tre fratelli, Franny, Jet e Vincent Owens, che combattono con delle 'anormalità' che li hanno sempre isolati dagli altri. Ma i tempi tumultuosi che corrono permettono loro di scoprire di essere in realtà dei discendenti delle streghe. In questo viaggio alla scoperta e all'accettazione di se stessi, i ragazzi avranno a che fare con dolore, guerra, intolleranza e magia oscura, per non parlare della maledizione centenaria creata per tenerli lontano dall'amore".



Lena Dunham di Girls, invece, sarà produttrice esecutiva di una dramedy, Generation, che "segue un gruppo di studenti delle scuole superiori la cui esplorazione della moderna sessualità (aggeggi e cose simili) metterà duramente alla prova le loro consolidate credenze sulla vita, l'amore e la natura della famiglia nella loro comunità conservativa".

Non abbiamo ancora una data esatta per il lancio di HBO Max, ma si presume che questo possa avvenire tra fine 2019 e la primavera del 2020.