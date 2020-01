Sembra che HBO Max produrrà una serie su Blue Beetle, supereroe della DC

Jaime Reyes, l'ultima incarnazione del supereroe Blue Beetle potrebbe comparire sul piccolo schermo con una serie a lui dedicata. Secondo l'insider Daniel Richtman, infatti, sembra che HBO Max stia sviluppando uno show incentrato sul personaggio dei fumetti DC.

Al momento, mancano dettagli di sorta sulla natura del progetto ma, qualora venisse confermato, rappresenterebbe una mossa importante in vista della "guerra dello streaming", che inizia a farsi sempre più combattuta, tra Netflix, Disney+, Apple Tv+ e Peacock.

L'HBO, oltre al garantirsi i diritti di prodotti come The Bing Bang Theory, dovrà proporre anche nuove serie per risultare invitante e dunque Blue Beetle potrebbe fare al caso suo. In tal senso, si spiega anche la mossa di portare Stargirl su The Cw e sulla nuova piattaforma di streaming.



In realtà, non si tratta della prima volta che si parla di un adattamento delle avventure dello scarabeo blu: già nel 2018 era emersa la notizia che la Warner aveva in lavorazione un lungometraggio su Blue Beetle, con Gareth Dunnet-Alcocer (Scarface) impegnato nella scrittura della sceneggiatura. Il progetto, però è sfumato e chissà che questa non sia la volta buona.

In passato, Jaime Reyes è apparso nelle serie animate Young Justice, Batman the Brave and the Bold, e Justice League Action. Inoltre, è comparso nella decima stagione di Smallville e anche nel fumetto sequel.



Vi piacerebbe una serie su Blue Beetle?