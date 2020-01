HBO Max produrrà una serie ispirata a L'ultimo dei Mohicani

Nel corso degli anni il celebre L'ultimo dei Mohicani, scritto da James Fenimore Cooper nel 1826 ha ispirato ben due pellicole, la prima delle quali risalente addirittura al 1920, ma adesso il romanzo sta per approdare sul piccolo schermo grazie ad una nuova serie originale HBO Max

Nel 2013 l'emittente FX aveva già acquistato i diritti d'autore, ma a causa di numerosi rinvii la serie non vide mai la luce, almeno fin quando la piattaforma streaming, online dal prossimo maggio negli Stati Uniti, non ha deciso di fare suo il progetto.

Negli episodi rivivremo la travagliata storia d'amore dei due protagonisti Natty e Cora, sul cui sfondo si consumeranno i sanguinosi scontri tra francesi e pellerossa nordamericani.

La sceneggiatura sarà scritta a quattro mani da Cary Joji Fukunaga (No Time to Die, True Detective) e Nick Osborne (Remember Me), mentre a capo del progetto ci sarà Nicole Kassell, ben nota per le serie di successo Westworld, Better Call Saul (di cui è stata appena annunciata la premiere) e la più recente Watchmen di Damon Lindelof.

L'annunciodella serializzazione è avvenuto solo nelle ultime, quindi dovremo aspettare ancora parecchio prima di poterci mettere gli occhi sopra, intanto tra i numerosi nuovi show targati HBO Max ci saranno anche l'amatissima Friends e una nuova serie su Green Lantern.