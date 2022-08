HBO Max, il promo anticipa le nuove serie tv in uscita, da The Idol a The Last of Us

HBO Max è pronta ad un autunno ricco di sorprese e su Twitter è stato pubblicato un video promozionale che anticipa alcune delle serie televisive più attese sul servizio di streaming americano nella prossima annata. Fra prime stagioni e nuove avventure di serie già navigate si prospetta una grande annata per HBO Max.

"Now this is my kind of dream" si legge nella didascalia del post social del video, aperto naturalmente dallo show più atteso dai fan: House of the Dragon. Nonostante la rimozione di 36 titoli da HBO Max, lo streamer rilancia con tanti nuovi progetti in arrivo.



Tra gli show HBO Original il filmato sottolinea l'arrivo della nuova stagione di The White Lotus, così come il primo ciclo di episodi di The Last of Us e The Idol, la serie con protagonista il cantante The Weeknd con Lily-Rose Depp.



Nuovo appuntamento anche con His Dark Materials, Industry, Los Espookys e Avenue 5, che include nel cast l'ex star di Doctor House - Medical Division, Hugh Laurie.

Woody Harrelson sarà protagonista della nuova serie The White House Plumbers, mentre il prossimo anno è attesa la quarta stagione di Succession, con Brian Cox e Jeremy Strong.

Sempre nel 2023 sono attesi i nuovi episodi di The Righteous Gemstone, Barry, Perry Mason e Winning Time.



Su Everyeye potete trovare le immagini di Elizabeth Olsen in Love and Death, un'altra serie tv inclusa nel pacchetto HBO Max.