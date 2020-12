HBO Max ci regala un nuovo accattivante trailer del film che ha ispirato Westworld

HBO Max ha pubblicato un trailer moderno per il film del 1973 Westworld, che ha ispirato la serie televisiva di successo omonima vincitrice di tre Critics' Choice Television Awards nel 2016 e e 5 Emmy nel 2017, con protagonista Evan Rachel Wood.

Il trailer presenta sequenze del film, intervallate da una musica che cresce mentre gli androidi nel parco acquisiscono la sensibilità e iniziano la loro follia omicida. Finisce con il pistolero interpretato da Yul Brynner che insegue una vittima e si conclude definitivamente con una pubblicità della Delos. "Ragazzo, abbiamo una vacanza per te!" proclama un annunciatore di notizie.



Westworld è stato successivamente adattato per la televisione da Jonathan Nolan e Lisa Joy nel 2016 e la sua terza stagione si è conclusa a maggio 2020. Westworld è stata rinnovata per una quarta stagione e dovrebbe concludersi con la sesta stagione. Sono ancora tante quindi le avventure da vivere all'interno dei parchi di Westworld insieme ai protagonisti dello show.



Thandie Newton ha parlato del destino della sua Maeve e di cosa aspettarci per la prossima stagione, mentre Tessa Thompson è pronta ad essere la nuova villain con l'uomo in Nero di nome William di Ed Harris pronto a scatenare l'inferno.



Non ci resta che attendere quindi l'arrivo della quarta stagione e nel frattempo goderci il film che ha ispirato l'amata serie.