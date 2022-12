HBO Max, una delle serie cancellate andrà avanti con le riprese: ecco quale

In una delle ultime decisioni prese da Warner Discovery per la sua piattaforma digitale, HBO Max, si è deciso per la cancellazione della serie Minx nonostante le riprese della seconda stagione fossero già in corso e quasi complete. Nonostante l'annuncio, però, il cast ha confermato che le riprese verranno effettivamente portate a termine.

Un po' come accaduto per la cancellazione di Westworld, in cui il cast verrà pagato in ogni caso per una quinta stagione che non verrà mai girata, stavolta il cast di Minx potrà terminare il proprio lavoro sul set di una seconda stagione che non vedrà mai la luce (almeno non su HBO Max).

Dopo la rimozione dal catalogo di HBO Max, Jake Johnson, che interpreta l'affascinante ed esperto editore di riviste Doug, è intervenuto su Instagram per annunciare che Minx intende continuare la produzione e trovare un nuovo servizio di streaming disposto a mandare in onda la seconda stagione dello show. La cancellazione di Minx ha scatenato ampie critiche, che sembrano aver spinto a cercare una nuova possibilità per mantenere in vita lo show. "Sono ansioso di trovare una nuova piattaforma per questi episodi", ha scritto Johnson nel suo post, che includeva un'immagine dietro le quinte di lui e della collega Ophelia Lovibond.

"Siamo stati rimossi da HBO Max ma stiamo ancora completando la stagione. Per fortuna non hanno interrotto la produzione. Manca circa una settimana alla fine delle riprese. Da quello che ho sentito dire, S1 e S2 (e speriamo anche S3) troveranno una nuova casa, la domanda è dove. Il team ha davvero spaccato in questa stagione. @blakemcclure ha fatto faville come direttore della fotografia. La scenografia/il guardaroba/tutto. È stato davvero impressionante e vale la pena guardarlo. Sono ansioso di trovare una nuova piattaforma per questi episodi. Apprezziamo tutto il supporto online. Amiamo realizzare lo show e speriamo di continuare a farlo. È un'attività folle e questo è in parte l'aspetto più positivo. Quindi speriamo di avere presto buone notizie da condividere".

A questo punto, i fan dello show devono solo aspettare di sapere se Minx sarà venduto ad altre piattaforme o network per poter guardare la seconda stagione. Johnson poi è molto ottimista e fa riferimento addirittura a un rinnovo per una Stagione 3.

Minx ha per protagonista una giovane femminista che, unendo le forze con un editore a basso costo, creerà un magazine erotico al femminile, sulla scia di Playboy e delle altre riviste solitamente (almeno fino a quel momento) dedicate ai soli uomini.