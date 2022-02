HBO Max, il servizio streaming arriva in 15 nuovi paesi europei ma non in Italia

Il trailer 2022 di HBO Max ci ha mostrato le innumerevoli produzioni in arrivo sulla piattaforma streaming nel corso di quest'anno e stando all'ultimo comunicato stampa, a partire dal prossimi 8 marzo, queste saranno disponibili in 15 nuovi paesi europei.

Nei prossimi mesi HBO Max si espanderà sul territorio europeo e sarà disponibile in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. Entro la fine di quest'anno tra l'altro a questa lista si aggiungeranno anche altri 6 paesi, tra cui abbiamo anche Grecia e Turchia.

Come avrete sicuramente notato voi stessi, tra queste nazioni manca l'Italia. Qui infatti gran parte delle produzioni del colosso dello streaming di proprietà Warner Media sono disponibili su Sky e Now Tv.

Christina Sulebakk, General Manager di HBO Max EMEA, ha dichiarato: "HBO Max è una nuova esperienza di streaming che offre il meglio dell'intrattenimento, film, serie originali e programmi per bambini di Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals e altro ancora. Siamo entusiasti di confermare che l'8 marzo HBO Max arriverà in altri 15 paesi europei mentre continuiamo a rendere la piattaforma disponibile in tutto il continente e oltre".

Johannes Larcher, Head di HBO Max International, ha aggiunto: “Il lancio globale di HBO Max continua a ritmo sostenuto. Stiamo per lanciare la piattaforma in altri 15 paesi europei, portandoci in 61 territori in tutto il mondo. Stiamo realizzando la nostra strategia per andare direttamente al consumatore in tutto il mondo che, insieme ai nostri amati contenuti, e questo ci darà la possibilità di essere una delle migliori piattaforme di streaming su scala globale".