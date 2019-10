HBO Max spera di produrre progetti DC con un budget da grande schermo

La nuova piattaforma streaming WarnerMedia, HBO Max, aspirerebbe a produrre diversi progetti targati DC dal budget significativo, possibilmente grazie all'aiuto di Warner Bros. Pictures.

Il futuro Warner sembra andare di pari passo con quello DC, e a rinforzare la partnership tra le due compagnie arriverebbe ora la volontà di produrre ulteriori contenuti per HBO Max.

Secondo alcune voci, il servizio di streaming che debutterà nel 2020 (probabilmente in primavera) vorrebbe dedicarsi alla produzione di vari film con il marchio DC; dalle 8 alle 10 pellicole, si direbbe per ora, e possibilmente con un budget meno limitato di quello solitamente concesso ai progetti televisivi.

Sarebbe infatti auspicato il coinvolgimento di Warner Bros. Pictures, che finanziando questi e altri nuovi contenuti esclusivi per la piattaforma, avrebbe così a disposizione un nuovo outlet distributivo.

Inoltre, pare che ci sia già un nome legato all'idea: Greg Berlanti, il papà dell'Arrowverse, il fortunato universo supereroistico televisivo, così come anche di altre produzioni di successo (dall'Archieverse alla serie Netflix You, e non dimentichiamoci il suo recente debutto alla regia con Tuo, Simon). Berlanti si occuperebbe di supervisionare l'intero progetto, dovesse questo prendere effettivamente piede.

Nella giornata di oggi WarnerMedia ha in programma la presentazione ai media di HBO Max, dove potrebbero venire ufficialmente annunciati (o smentiti) tali piani.