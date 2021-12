HBO Max, il trailer del 2022: ci sono Peacemaker e il prequel di Game of Thrones

Da House of the Dragon a Peacemaker, passando per Westworld, Euphoria e la reunion recentemente annunciata per il 20° anniversario di Harry Potter: il promo diffuso oggi da HBO Max riassume tutte le nuove uscite che arriveranno nel corso del 2022.

HBO Max ha appena reso pubblico il promo che potete vedere in testa all'articolo che riassume in meno di due minuti tutte le nuove uscite che arriveranno sul catalogo nel corso del prossimo anno.

Tra titoli già annunciati come House of the Dragon, l'attesissimo prequel di Game of Thrones (a proposito, a che punto è House of the Dragon?) e serie TV che ritornano come la stagione 4 di Westworld, la seconda season de L'Assistente di Volo e di Euphoria (è uscito pochi giorni fa il trailer di Euphoria 2), ma anche Raised by Wolves, Barry, His Dark Materials, The Righteous Gemstones e A Black Lady Sketch Show.

Tra le produzioni originali mostrate nel promo ci sono anche la serie sulla squadra dei Los Angeles Lakers, intitolata Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, nonché Peacemaker, l'atteso spin-off di Suicide Squad con John Cena, ma anche il drama in costume The Gilded Age e la miniserie The White House Plumbers.

Uno spazio nel promo è dedicato anche all'annunciata reunion del cast di Harry Potter per il 20° anniversario nello speciale Harry Potter: Ritorno a Hogwarts, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e molti altri celebri volti della celebre serie cinematografica.

Tra le serie che esordiranno nel 2022 vediamo l'annunciato sequel di Gossip Girl, il reboot Pretty Little Liars: Original Sin, ma anche Julia, la miniserie crime Love & Death, The Time Traveler’s Wife, e la seconda parte della prima stagione di The Nevers.

Spazio anche ai film in arrivo sul catalogo come Free Guy, The Last Duel e Fast & Furious 9 e i titoli Warner Bros per i quali HBO Max ha ottenuto l'esclusiva per lo streaming, tra cui Father of The Bride, House Party e Kimi.