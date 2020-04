HBO Max uscirà a maggio negli USA, ecco perché non arriverà in Italia

WarnerMedia ha annunciato che il nuovo servizio di streaming HBO Max debutterà il 27 maggio negli Usa, con un costo di 14,99 dollari al mese e oltre 10.000 ore di contenuti disponibili già al lancio. Per l'Italia, invece, al momento non ci sono piani.

Il motivo è legato all'accordo di collaborazione tra Sky e HBO siglato nell'ottobre del 2019 e che estendeva la partnership preesistente, estendendola fino al 2025. Questo significa che le produzioni destinate a HBO Max arriveranno sulla pay tv italiana.



Al lancio del servizio saranno incluse serie come l'antologica Love Life, con protagonista Anna Kendrick; il documentario On The Record; Legendary and Craftopia; il reboot Looney Tunes Cartoons e The Not Too Late Show with Elmo. Non mancheranno poi pesi massimi come Friends, South Park e The Big Bang Theory, le cui licenze sono state ottenute per cifre vertiginose. Inoltre, l'arrivo del reboot di Gossip Girl, di The Flight Attendant (con Kaley Cuoco) e di Tokyo Vice.

Nell'ultima settima è stato anche annunciata la collaborazione con la Bad Robots di J.J. Abrams, che produrrà una serie sulla Justice League Dark, Duster e lo spin-off di The Shining Overlook. Insomma, HBO Max sembra avere tutte le intenzioni di fare sul serio.



Mentre il panorama dello streaming si fa sempre più competitivo, abbiamo provato a ipotizzare come sarà Justice League Dark.