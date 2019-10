HBO ha ordinato quattro nuove serie per la piattaforma HBO Max

Il lancio di HBO Max, piattaforma streaming del noto network statunitense, è previsto per la prossima primavera: questo è quindi il momento giusto per cominciare ad ampliare l'offerta iniziale del catalogo, che a quanto pare andrà a rimpinguarsi con quattro nuovi show appena commissionati.

Le quattro nuove serie saranno prodotte in collaborazione con CNN (che, come HBO, fa capo al gruppo WarnerMedia) e saranno di stampo documentaristico. Heaven's Gate indagherà sugli eventi che presero il via dalla fondazione della nota setta ufologica per culminare con uno dei più grandi suicidi di massa della storia; Generation Hustle proverà invece a capire fino a che punto i giovani siano disposti a spingersi per ottenere fama, successo, ricchezza e potere.

The Scoop ci porterà invece nel dietro le quinte della campagna presidenziale, raccontandoci la stressante vita delle reporter politiche della CNN al seguito dei candidati; Persona si pone invece l'obbiettivo di svelare la storia dell'origine dell'ossessione tutta americana per i test di personalità.

"Siamo tremendamente affascianti dalla lunga tradizione di premiatissimi documentari vantata da CNN e dalla loro integrità giornalistica. Questi nuovi progetti in collaborazione con CNN dimostrano il nostro potenziale come gruppo media nel creare contenuti di qualità che raccontino i problemi dei nostri tempi" ha dichiarato Sarah Aubrey di HBO Max.

L'annuncio dei quattro nuovi show segue a quello della serie Americanah, con Danai Gurira e Lupita Nyong'o. Recentemente, inoltre WarnerMedia ha annunciato i nomi dei nuovi presidenti della distribuzione di HBO ed HBO Max.