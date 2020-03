HBO posticipa Succession 3 e Barry 3 a causa della Pandemia di Coronavirus

Come tanti altri show televisivi americani e non, anche le serie targata HBO devono purtroppo fare i conti con la preoccupante Pandemia di CoronavirusSuccession e Barry.

Il posticipo delle nuove stagioni di due delle migliori serie della HBO, entrambe vincitrici di svariati Emmy Award nel corso delle ultime due edizioni, è interamente rimesso all'obbligo governativo di bloccare a tempo indeterminato la produzione degli show tv. La notizia arriva da un portavoce dell'emittente, che ha spiegato ai microfoni di Variety:



"Non vediamo l'ora di riprendere la pre-produzione di Successione Barry quando tutto sarà di nuovo sicuro e salutare per coloro che lavorano nei nostri show. Ove possibile, comunque, i nostri sceneggiatori continuano la stesura degli script degli episodi lavorando da casa". Per quanto riguarda Barry, le due stagioni precedenti erano sempre uscite alla fin di marzo. La bellissima Succession, invece, va in onda in estate.



Non è chiaro dunque quando possa riprendere la lavorazione delle due serie, il che significa che bisognerà attendere più del previsto il ritorno del sicario-attore di Bill Hader e dei giochi di potere e le pugnalate alle spalle della famiglia Roy.

