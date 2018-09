HBO rinnova ufficiale Ballers e Insecure rispettivamente per una quinta e quarta stagione

Per la gioia dei fan, HBO ha annunciato quest'oggi il rinnovo ufficiale di due delle sue serie comedy, Ballers e Insecure, la prima con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson e la seconda con Issa Rae, che torneranno il prossimo anno sul canale americano rispettivamente per una quinta e una quarta stagione.

Per chi non lo sapesse, esplorando il mondo glamour e a volte pericoloso dei giocatori professionisti di football, Ballers ha come grande star (oltre che produttore) Dwayne Johnson nei panni dell'ex-superstar Spencer Strasmore, reinventatosi manager finanziario per i giocatori più giovani. La serie è stata creata da Stephen Levinson (Boardwalk Empire) ed è tornata sul piccolo schermo per la sua quarta stagione lo scorso 12 agosto.



Insecure racconta invece l'amicizia di due donne di colore nel trattare le varie problematiche della vita reale di tutti i giorni e nel tentativo di muoversi in diversi ambienti e far fronte a una serie di esperienze disagiate. La serie è stata creata da Issa Rae (anche protagonista) e da Larry Wilmore, mentre nel cast compaiono anche Yvonne Orji, Lisa Joyce, Natasha Rothwell e Amanda Seales.



Esattamente come Ballers, anche Insecure è tornata sulla HBO lo scorso 12 agosto, ma per una quarta stagione attualmente ancora in corso.