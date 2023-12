HBO, rinnovata per la stagione 3 una delle serie tv più amate

Dopo aver anticipato con un trailer le novità del 2024 su Max, HBO sta lentamente organizzando i suoi progetti futuri e questi comprendono anche il ritorno di diverse serie televisive che sono state capaci di conquistarsi un grande seguito di pubblico. Oltre alla già confermata The White Lotus, anche un altro show tornerà con la sua Stagione 3.

HBO ha infatti rinnovato anche The Gilded Age per una terza stagione. La serie è tornata per la sua seconda stagione all'inizio di quest'anno ed è diventata rapidamente oggetto di discussione sui social media fino al finale di stagione, andato in onda il 17 dicembre scorso.

"Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti da Julian Fellowes e dalla famiglia di The Gilded Age", ha dichiarato in un comunicato Francesca Orsi, EVP della programmazione HBO e responsabile delle serie drammatiche e dei film HBO. "Dai costumi al design della produzione e alle performance, la serie ha affascinato così tanti spettatori settimana dopo settimana. Insieme ai nostri partner della Universal Television, siamo entusiasti di continuare questo grande racconto per una terza stagione."

"C'è ancora molto da raccontare con The Gilded Age", ha aggiunto Erin Underhill, presidente di Universal Television. "Siamo lieti che la HBO offra ai fan un'altra stagione dell'incredibile narrazione di Julian Fellowes. Il cast e la troupe hanno messo tanto del loro cuore e della loro anima nelle ultime due stagioni, e siamo così orgogliosi che tutto questo duro lavoro sia ripagato con un'altra stagione... non vorrete perdervi la prossima!".

Ma cosa ha raccontato The Gilded Age 2? La seconda stagione del period drama riprende la mattina di Pasqua del 1883, in un periodo di grandi cambiamenti economici e di conflitto tra vecchi e nuovi sistemi, quando il sistema di classe americano viene messo alla prova. Dopo che l'offerta di Bertha Russell per un posto all'Accademia di Musica è stata respinta, la donna sfida la signora Astor e il vecchio sistema, non solo per assicurarsi un posto nella società, ma anche per assumere potenzialmente un ruolo di primo piano in essa.

Mentre George Russell affronta la sua battaglia con un sindacato in crescita nella sua acciaieria di Pittsburgh, Marian continua il suo viaggio per trovare la sua strada nel mondo nella Brook House mentre insegna segretamente in una scuola femminile. Ada inizia un nuovo corteggiamento e, senza sorpresa, Agnes non approva affatto. La famiglia Scott inizia a guarire da una scoperta scioccante a Brooklyn e Peggy attinge al suo spirito attivista attraverso il lavoro con T. Thomas Fortune al NY Globe.