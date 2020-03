HBO rinuncia agli studios di Belfast dove è stata girata Game of Thrones

Secondo quanto riportato da The Wrap, HBO ha rinunciato ufficialmente all'affitto dei Titanic Studios, gli studi irlandesi di Belfast dove sono state girate diverse stagioni di Game of Thrones e l'episodio pilota di Bloodmoon, lo spin-off con protagonista Naomi Watts cancellato in seguito dal network.

Concluse le ultime riprese della serie spin-off, HBO e i Titanic Studios erano d'accordo di lasciare la location vacante fino a che il network non avesse inviato una lettera di rinuncia alla compagnia, a Northern Ireland Screen e alle altre aziende associate, lettera che ora è stato ufficialmente notificata.

A questo punto HBO dovrà trovare una nuova location per girare House of the Dragon, l'attesa serie prequel di Game of Thrones che racconterà l'ascesa di Targaryen su Westeros, la quale dunque condividerà diverse ambientazioni con la serie originale.

Per il momento, stando al report, il network non ha rilasciato dichiarazioni sulla produzione di House of the Dragon: l'unica certezza è che lo show non sarà girato ai Titanic Studios.

Creata da George R.R. Martin e Ryan Condal (Colony), House of the Dragon è stata affidata a Miguel Sapochnik (La battaglia dei bastardi, La lunga notte), che oltre a fare da co-showrunner insieme a Condal si occuperà della regia dell'episodio pilota. La seria debutterà su HBO nel 2022.