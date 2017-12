HBO rivela che le riprese del pilot di Watchmen cominceranno il prossimo marzo

A distanza di qualche mese dall’inizio della pre-produzione della nuova serie tratta dal capolavoro diannuncia che le riprese dell'episodio pilota di Watchmen partiranno ufficialmente nel mese di marzo 2018.

Lo staff del progetto include lo sceneggiatore Damon Lindelof (Lost, World War Z, Prometheus, Star Trek Into Darkness), il quale ha recentemente affermato quanto la storia del fumetto fosse “pericolosa”. Secondo Lindelof, è giunto il momento di rivitalizzare e rinarrare Watchmen poiché noi stessi viviamo in un “tempo pericoloso”.



Oltre al pilot, pare che HBO abbia commissionato allo sceneggiatore degli script aggiuntivi da utilizzare, eventualmente, per i futuri episodi dello show, confermando la straordinaria fiducia che l’emittente statunitense ripone nel noto fumettista. Nel corso della sua carriera, Lindelof ha infatti scritto, fra le altre cose, una miniserie a fumetti per la Marvel Comics.

Ispirato alla mini-serie DC Comics pubblicata tra il 1986 ed il 1987, il progetto sarà completamente slegato dalla trasposizione che HBO e Zack Snyder (Watchmen, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League) avevano preso in considerazione qualche anno fa.

Se la rete HBO dovesse ordinare la realizzazione di una prima stagione, questa potrebbe essere trasmessa già durante la stagione televisiva 2018-2019.