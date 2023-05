HBO, showrunner obbligati a tornare al lavoro per svolgere compiti diversi dalla scrittura

Lo sciopero degli sceneggiatori statunitensi voluto da WGA ha fatto parlare molto di sé, in questi ultimi giorni: tuttavia, mentre Netflix e AMC sembrano essere coperti sul fronte dei contenuti, HBO ha espressamente chiesto agli showrunner di tornare al lavoro per dedicarsi a compiti diversi dalla scrittura.

Così si legge in una lettera del 2 maggio 2023 da parte della divisione di proprietà della Warner Bros. Discovery: "Se sei un membro WGA, HBO/HBO Max rispetta la tua appartenenza alla WGA e non farà nulla per metterti nella condizione di violare le regole"; inoltre, "alcuni servizi, come la partecipazione al processo di casting e/o il contributo alla produzione non scritta e, infine, il lavoro di post-produzione sono chiari esempi di servizi non appartenenti alla WGA che vengono richiesti e che necessitano di essere proseguiti anche in questo periodo". Ha infine concluso che se i dipendenti "non riescono a fornire i servizi esplicitati nel contratto a causa dello sciopero, HBO/HBO Max non saranno più obbligati a rinnovare il tuo stipendio".

A commentare le ragioni dello stop è Michael Winship, presidente di WGA East: "Il motivo per cui stiamo facendo tutto ciò" ha dichiarato, "è che in futuro non daranno la caccia soltanto a noi. Non possiamo sminuire il problema dicendo che dopo di noi verranno le società di intrattenimento: il problema è ben più grande, coincide col tentativo di trasformare il mondo in una gig economy", ossia un modello economico basato sul lavoro a chiamata, temporaneo e occasionale. "Non possiamo permetterlo. Non va bene per il pubblico, non va bene per gli scrittori, i quali necessitano di un reddito costante e regolare".

Alla luce di considerazioni simili, una domanda sorge spontanea: con lo sciopero degli sceneggiatori negli USA, serie TV e film sono a rischio?