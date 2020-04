HBO e Sky posticipano The Third Day con Jude Law al prossimo autunno

A causa dell'emergenza sanitaria globale dovuta alla Pandemia di Coronavirus, Sky ed HBO hanno deciso di comune accordo di posticipare al prossimo autunno la messa in onda dell'attesa The Third Day, nuova serie mistery-thriller con protagonista l'amatissimo Jude Law e creato e scritto da Dennis Kelly (Utopia, Black Sea)

La storia di The Third Day segue la vita di Sam (Law), che giunto su di una sperduta e curiosa isola situata al largo della costa britannica comincia a conoscere i misteriosi abitanti della zona e i loro curiosi rituali. Per Sam cominciano così a confondersi fantasia e realtà, innescando il riaffiorare di traumi passati che lo porteranno presto a un acceso conflitto con li isolani.



Alla regia di tutti gli episodi troveremo il vincitore del BAFTA Marc Munden (Utopia, National Treasure), mentre a produrre ci sarà anche Adrian Sturges (The Enfield Haunting). Oltre a Kelly, alla scrittura hanno partecipato anche Kit de Waal e Dean O'Loughlin. Particolarità della serie è la sua divisione in tre parti e la grande immersività di The Third Day, che la rende praticamente unica nel suo genere.



La prima parte si chiama Summer e vedrà come già detto protagonista Law nel ruolo di Sam e tutta la storia sopra descritta Nella seconda parte il pubblico parteciperà poi attivamente alla serie assistendo ad una messa in scena dal vivo: i ciak saranno girati all'interno di un teatro e, visto il numero limitato di posti, sarà possibile assistervi anche tramite eventi online.

A concludere lo show ci sarà poi Winter, epilogo raccontato in ben tre episodi: seguiremo le vicende di Helen, un determinato giovane che dopo il suo arrivo sull'isola precedentemente raggiunta da Law dovrà mettersi in gioco e scegliere il proprio destino.

The Third Day arriva dopo l'acclamazione unanime di Chernobyl, produzione di grande qualità e rilievo proprio sviluppata in collaborazione da HBO e Sky. Arriveranno da questa unione anche Catherine the Great con Helen Mirren e In the Long Run di e con Idris Elba.